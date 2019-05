Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

HS: Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä on alkanut uusi rikostutkinta

Pelastuslaitos raivasi kymmeniä puita ukkospuuskien jäljiltä Pohjois-Karjalassa – asukkaita vielä aamulla ilman sähköä

Albanian levottomuuksissa loukkaantunut useita poliiseja ja mielenosoittajia

Neljä asuntoa tuhoutui rivitalon tulipalossa Pellossa – sivulliset pelastivat asukkaan rikkomalla ikkunan

Observerin tuore gallup: Britannian brexit-puolue saamassa yli kolmanneksen äänistä eurovaaleissa

35 maahan haudattua ruumista löytyi Guadalajaran ympäristöstä Meksikossa

Kaleva: Oululaiskauppakeskusta uhattu jälleen – edellisestä kerrasta vain reilu viikko

Jari-Matti Latvalalle karmea takaisku Chilen MM-rallissa