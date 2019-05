Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

41 ihmisen pelätään kuolleen Moskovan lentoturmassa

USA lähettää lentotukialus USS Abraham Lincolnin ja pommikoneita Lähi-itään

Kelivaroitus annettu keskiseen Suomeen – aamuruuhkassa voi olla liukasta

Hallituksen ehdokas julistautui Pohjois-Makedonian presidentinvaalien voittajaksi

Trump: Yhdysvallat tukee Israelia 100-prosenttisesti Gazan tilanteen eskaloiduttua

NYT: Trump uhkaa laajentaa tullimaksuja lähes kaikkeen Kiinan tuontiin

Floridassa jokeen suistuneen matkustajakoneen suihkujarrussa oli vikaa