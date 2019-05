Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

"Nuori mies nukkuu bussipysäkillä, jalat eivät kanna" – Vappu sujunut tavalliseen tapaan

Kaarinassa palava teollisuushalli tupruttaa runsaasti savua – ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä

USA:n ulkoministeri väittää CNN:llä: Maduro oli valmis lähtemään Venezuelasta, mutta Venäjä sai hänet jäämään