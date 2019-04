Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Espanjan istuva sosialistipääministeri julisti puolueensa vaalien voittajaksi

Uutissuomalainen: Valvira tutkii kuuttakymmentä vanhuskuolemaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CNN: Ainakin yksi kuoli kun mies alkoi ampua ruokailijoita umpimähkään

CNN: Sri Lanka kieltää burkhan käytön – presidentin mukaan burkha on turvallisuusriski

Sipri: Yhdysvallat ja Kiina kasvattivat maailman sotilasmenoja

Guantanamon vankilaa johtanut yhdysvaltalaisamiraali erotettu tehtävästään

Ahon ja Teräväisen Carolina haki toisen vierasryöstön