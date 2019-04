Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Uutissuomalainen: Puolet kansasta haluaisi perussuomalaiset hallitukseen

Timo Soini puhuu vihdoin järkytyksestään vaalien murskatuloksen jälkeen: ”En ajatellut, että ihan näin huonosti voi mennä”

Helsingin seudun joukkoliikenteen lippu-uudistus tuli voimaan

Tulvat piinaavat Kanadaa – myös Montrealiin julistettu hätätila

Kysely: Enemmistö yhdysvaltalaisista vastustaa Trumpin viraltapanomenettelyn käynnistämistä

Joe Biden käynnisti presidentinvaalikampanjansa keräämällä vuorokaudessa 6,3 miljoonaa dollaria

Britannian Huawei-päätös närästää Yhdysvaltoja

Kaksi Shellin työntekijää siepattu Nigeriassa – heitä saattaneet poliisit surmattiin