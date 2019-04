Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Poliisi epäilee: 50-vuotias mies ajoi mökkitiellä juovuksissa törmäten puuhun ja kiveen

Republikaanien ex-presidenttiehdokas Romney ryöpytti Trumpia

CNN: Kahden 14-vuotiaan tytön epäillään suunnitelleen yhdeksän ihmisen tappamista

Italialainen tappajahoitaja tuomittiin elinkautiseen

Paavin johtaman ristisaaton teemana oli tänä vuonna moderni orjuus

Kapanen laukoi Toronton voittomaalin Bostonissa