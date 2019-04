Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Trump käytti veto-oikeuttaan toisen kerran presidenttikautensa aikana

Libyassa ammuttu raketteja pääkaupungin keskustaan, kahden siviilin kerrotaan kuolleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentokone syöksyi asuinalueelle Chilessä – kuusi kuollut

USA:n viranomaislähde: Boeingin turmakonemallinsa koulutuksiin esittämät muutokset kohtuullisia

Macron olisi luvannut perutussa tv-puheessaan veronalennuksia keskiluokalle

Maailman suurin yksipäiväinen äänestysryntäys käyntiin Indonesiassa

CNN: Syyttäjät hakevat Täydelliset naiset -tähdelle jopa kymmenen kuukauden vankeustuomiota

Jarmo Kekäläisen Columbus teki huimaa historiaa