Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

He antoivat rahaa sinun kansanedustajallesi – IS:n jättiselvitys vaalitukien saajista

Britannian parlamentti äänesti niukasti brexit-lisäajan puolesta äkkieron välttämiseksi

ABC Newsin lähteet: Vaurioitunut sensori johti Ethiopian Airlinesin koneen tuhoisaan maahansyöksyyn

Jihadistit kylvävät levottomuutta Burkina Fasossa, yli 60 ihmistä kuollut tällä viikolla

Entinen Nissan-pomo Carlos Ghosn pidätettiin uudelleen Tokiossa

Biden vastaa lähentelysyytöksiin: ”Aion kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota henkilökohtaisen tilan kunnioittamiseen”

Britney Spears hakeutui mielenterveysklinikalle