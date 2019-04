Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Britannian parlamentti hylkäsi kaikki vaihtoehtoiset brexit-ratkaisut

USA peruu F-35-hävittäjätoimitukset Turkille venäläisen ohjusjärjestelmän ostamisen takia

Ilmailuviranomainen: Boeingin turmakonemallin korjaukset eivät riitä

Valkoinen talo myönsi runsaasti turvaluokituksia virkamiesten vastalauseista piittaamatta

Jo toinen nainen väittää Joe Bidenin kosketelleen sopimattomasti

Neljä ruumista löytyi liikeyrityksen tiloista Pohjois-Dakotassa

Räppäri Nipsey Husslen kuolinsyy selvillä