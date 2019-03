Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

NYT: Boeingin 737 Max -koneiden turmien taustalla sama vika?

Brasiliassa valtakunnansyyttäjä kieltää Bolsonaron hallitusta juhlimasta sotilasvallankaappauksen vuosipäivää

Venezuelassa kärsitään taas sähkökatkoista