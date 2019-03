Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

AFP: Hiv-positiivisen naisen munuainen siirrettiin toiselle potilaalle Yhdysvalloissa

Yhdysvallat vaatii selvitystä jemeniläisen sairaalan lähelle osuneesta ilmaiskusta

YK:n raportti: Lähes neljäsosa venezuelalaista tarvitsee kipeästi humanitaarista apua

MT: Aselupien myöntämisessä suuret erot poliisilaitosten välillä

Turisti putosi kuolemaan Grand Canyonilla

Yhdysvaltojen kanssa nokikkain ajautunut Huawei kasvatti voittoaan 25 prosentilla

Aleksander Barkov rikkoi kovan rajapyykin