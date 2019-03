Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Uusi-Seelanti kieltää puoliautomaattiaseet

Seattle Times: FBI mukaan Boeing-tutkintaan – yhtiön johto ja ilmailuhallinnon edustajat halutaan senaatin kuultaviksi

PTT:n ennuste: Talouskasvu hidastuu, mutta jyrkin jarrutus on väliaikaista

HS: Viranomaiset eivät näe tarvetta kansalaispalveluksen tuottamalle osaamiselle

Nicaraguan hallitus aikoo vapauttaa kaikki mielenosoitusten yhteydessä pidätetyt ihmiset

Trump: Isisin kalifaatti pyyhkäistään pian pois kartalta