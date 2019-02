Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Yhdysvalloissa edustajainhuone tyrmäsi Trumpin julistaman hätätilan

Kova brexit aiheuttaisi jopa yhdeksän prosentin kolauksen Britannian talouteen, maan hallitus arvioi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen armeija katkaisi Pietarin trollitehtaana tunnetun yhtiön nettiyhteydet välivaalien ajaksi

USA:n ja P-Korean huipputapaaminen alkaa Vietnamissa