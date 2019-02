Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Juuri nyt

Rahtikone putosi mereen lähellä Houstonia

Kolumbia: Lähes 300 haavoittunut väkivaltaisuuksissa Venezuelan rajalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pompeo: Yhdysvallat ryhtyy toimiin Venezuelan demokratian tukemiseksi

Kuubalaiset äänestävät uudesta perustuslaista – yksityisomistus ollaan tunnustamassa ja Kuuba saamassa pääministerin

Lauri Markkanen teki NBA:ssa uuden piste-ennätyksensä