Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Trumpin ehdokas peruu tarjouksensa ryhtyä Yhdysvaltain YK-lähettilääksi

Yhdysvaltojen toinen avustuslasti laskeutui Venezuelan ja Kolumbian rajalle

Saudi-Arabia puolustaa kännykkäsovellusta, joka kriitikoiden mukaan mahdollistaa naisten liikkeiden seuraamisen

Maanvyörymä vei talon mennessään Norjassa, yksi kuoli

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Tunisiassa – taustalla nuoren miehen kuolema poliisiasemalla

Tuhannet ihmiset saapuivat saattamaan jalkapallotähti Emiliano Salaa viimeiselle matkalleen

Jackie Kennedy Onassiksen sisar Lee Radziwill on kuollut