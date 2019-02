Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Yhdysvalloissa neuvottelut rajaturvallisuudesta jumittuivat jälleen - uusi hallinnon sulku häämöttää

Guardian: Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Myanmarin armeija on pommittanut kyliä Rakhinessa

Kiinalaismedia: Kaksi ihmistä kuollut sadan ajoneuvon ketjukolarissa

Vuoden laulun Grammy-palkinnon voitti Childish Gambino