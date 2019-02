Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Attendo pyytää anteeksi virheitä Alavuden hoivakodin toiminnassa

Venezuelan Guaido ei sulje pois Yhdysvaltain sotilaallisen väliintulon mahdollisuutta

Trumpin ja Kimin tapaamiskaupungiksi julkistettiin Vietnamin Hanoi

Presidentti Trump sai terveen paperit