Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Kaivoon pudonnut Julen, 2, löydettiin kuolleena Espanjassa

Ajokeli on huono maan etelä- ja keskiosissa, Lapissa kireää pakkasta

Trump allekirjoitti hallinnon sulun päättäneen määräyksen

Reuters: Venäläisiä palkkasotilaita lähetetty Venezuelaan Nicolas Maduron turvaksi

Brasilian pato-onnettomuudessa ainakin seitsemän kuollutta, 150 kateissa

Ainakin 10 kuoli bussin suistuttua jokeen Perussa

Nainen jäi sormistaan jumiin kerrostaloasunnon ulko-ovelle – sorkkarautakaan ei auttanut

Top Chef -suosikki Fatima Ali kuoli vain 29-vuotiaana