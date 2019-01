Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Raportti: Pohjois-Korealla salainen ohjusten päätukikohta

Indonesiassa jälleen maanjäristys

Omakotitalo paloi Viinijärvellä

Venezuelassa pidätettiin sotilaita, jotka kapinoivat presidentti Maduroa vastaan

Suhdannehuippu Suomessa jäänyt taakse, arvioivat suuryritysten johtajat

Koivun veljekset nousivat Mikon juhlamaalilla harvinaiseen joukkoon

Mikko Koskiselle muhkea jatkosopimus