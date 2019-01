Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Brexit-sopimuksen täystyrmäystä sulatellaan molemmin puolin kanaalia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BBC: Skotlannin pääministeri vaatii uutta kansanäänestystä

Brexitiä vastustavat mielenosoittajat mylvivät riemusta - myös brexitiä kannattaneet tyytyväisiä sopimuksen kaatumiseen

Kanada pyytää Kiinaa lieventämään kuolemantuomion saaneen kansalaisensa tuomiota

Nairobin hyökkäyksen uhriluku kasvaa - kuolleiden joukossa Yhdysvaltain kansalainen