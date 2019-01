Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Antarktiksella sulaa nyt vuodessa kuusi kertaa enemmän jäätä kuin 40 vuotta sitten

Venezuelan Maduro haukkui Brasilian Bolsonaroa nykyajan Hitleriksi

Brittiparlamentin on määrä äänestää EU-erosopimuksesta tänään