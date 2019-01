Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Turun Pernossa tapahtui ampumavälikohtaus, jonka johdosta viisi ihmistä on otettu kiinni

Italian sisäministeri Salvini toivoo Italiasta ja Puolasta uutta valta-akselia Eurooppaan

Ruotsin hallituspyrkimyksistä tehdään välitilinpäätöstä

Kiinan suurlähettiläs syyttää Kanadaa rasismista