Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Trump ei julista kansallista hätätilaa Meksikon muurin rahoittamiseksi

Trumpin ex-kampanjapäällikkö jakoi presidentinvaalien galluptietoja ukrainalais-venäläiselle miehelle

Facebook on poistanut keltaliivien näkyvimpien hahmojen sivut

Ajokeli on huono maan eteläosissa