Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Norjassa kadonneiden suomalaisten helikopterietsinnät jouduttiin lopettamaan

Ajokeli muuttuu paikoin umpisurkeaksi maan eteläosassa

USA:n uusi edustajainhuone hyväksyi lakipaketin, joka päättäisi hallinnon osittaisen sulun

NYT: Trump harkitsee ex-demokraattisenaattori Webbiä uudeksi puolustusministeriksi

Applella karmein pörssipäivä vuosiin – kurssi putosi Wall Streetillä 10 prosenttia

Yhdysvaltain delegaatio matkaa alkuviikolla Kiinaan kauppaneuvotteluihin