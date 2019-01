Yön uutiset

Yön uutiset: lue mitä tapahtui, kun nukuit

Uudenvuoden raketeista ainakin yksi vakava silmävamma

Tuuli jatkuu navakkana, laajoilta sähkökatkoilta toistaiseksi vältytty

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies ajoi autolla uudenvuoden juhlijoiden päälle Tokiossa

Manchesterissa kolme haavoittui veitsi-iskussa rautatieasemalla