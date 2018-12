Yön uutiset

Yön uutiset: lue mitä tapahtui, kun nukuit

Republikaanisenaattori: Trump lupasi varmistaa, että Isis on tuhottu ennen lähtöä Syyriasta

Laaja kokaiinijuttu oikeudessa Tampereella - suomalainen NHL-pelaaja syytettyjen joukossa

Uutissuomalainen: Neljä viidestä suomalaisesta haluaa tiukentaa raiskauslakia