Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Britanniassa kaksi ihmistä pidätetty Gatwickin lentokentän drone-häirintään liittyen

Yhdysvaltojen hallinto joudutaan osin sulkemaan, Meksikon muurikiistassa ei sopua

Korkein oikeus esti Trumpin turvapaikkalinjan kiristämisen

Tukholman keskustassa neljä loukkaantunut tappelussa