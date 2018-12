Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Pudasjärvellä hotelli Iso-Syötteen katto liekeissä

Britanniassa poliisi pohtii lentokenttää häiriköivien dronejen ampumista - armeija pyydetty apuun

Yhdysvaltojen puolustusministeri Jim Mattis eroaa, näkemyserot Trumpin kanssa paisuivat liian suuriksi

