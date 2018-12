Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Yhdysvaltojen vetäytyminen Syyriasta olisi suuri pettymys Isisiä vastaan taisteleville kurdeille, sanovat asiantuntijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Washingtonin pääsyyttäjä haastoi Facebookin oikeuteen

Yhdysvalloissa lähes 700 katolisen papiston jäsentä syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy