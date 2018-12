Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

May matkaa Manner-Eurooppaan avaamaan parlamentin brexit-tuntoja

YK:n ilmastokokouksessa toivottiin lämpenemisen pysäyttämistä - esitys ajautui umpikujaan

YK-konferenssilta vihreää valoa kiistellylle siirtolaisuusasiakirjalle

Venäjä lennätti ydinpommikoneensa sotaharjoitukseen Venezuelaan

Yhdysvaltalaismediat: Venäjän agentiksi epäilty Butina myöntämässä syyllisyytensä