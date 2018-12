Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

The Sunday Times: Britannian pääministeri on lykkäämässä tiistain brexit-äänestystä

Turussa suojatieonnettomuus – auton töytäisemäksi jäänyt jalankulkija loukkaantui

YK:n siirtolaisuusasiakirjan vastustajat ja puolustajat nujakoivat Kanadassa

Mies heräsi palovaroittimen ääneen ja pelastautui palavasta talosta Humppilassa

Yliannostusta epäillään – nuori mies kuoli tanssifestivaaleilla Sydneyssä, useita viety sairaalahoitoon

Jemenissä jo 20 miljoonaa ihmistä on vailla riittävää ravintoa

NHL:n pörssikärki Mikko Rantanen venytti ennätysputkeaan