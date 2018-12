Yön uutiset

Yön uutiset: Lue, mitä tapahtui, kun nukuit

Yhdysvallat lupaa aikalisän uusissa tullikorotuksissa Kiinaa vastaan

Pariisin protesteissa lähes 300 ihmistä pidätetty ja 100 loukkaantunut

Suuri joukkotappelu Tukholmassa

Ainakin yksi koira kuoli tulipalossa Somerolla, kaksi asukasta pelastautui palavasta talosta

Sdp ja vihreät haluavat poistaa päivähoito-oikeuden rajoituksen

Espanjan poliisi pidätti tunnetun taidekauppaan – epäillään myyneen arvoteoksista tehtailtuja väärennöksiä

Kuukausia kestänyt saaga on ohi: Nylander solmi viime hetkillä jatkosopimuksen Torontoon