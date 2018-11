Yön uutiset

Yön uutiset: Lue, mitä tapahtui, kun nukuit

Merkelin kone joutui tekemään hätälaskun matkalla Argentiinaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi kuoli Hongkongissa bussin kolaroitua taksin kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin päätös perua tapaaminen harmittaa Venäjää