Yön uutiset

Yön uutiset: Lue, mitä tapahtui, kun nukuit

Juha Sipilä tapasi Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen

Australiassa erittäin rajuja sateita

Venäjä lisää S-400-ohjuksia Krimillä

Harkimo saattaa perjantaina paljastaa Liike Nytin rahoituksen

Uutissuomalaisen kysely: kaksi viidestä voisi harkita sähköauton ostamista

Kaleva: Osa hätäkeskuspäivystäjistä kokee, ettei osaa käyttää uutta järjestelmää

Yhdysvalloilla ei ehkä ole kovia todisteita saudiprinssin yhteyksistä toimittajan murhaan

Harmaakarhu tappoi äidin ja vauvan Kanadassa

Vauvan sukupuolen kertomisesta alkoi maastopalo, joka poltti 160 neliökilometriä

Sipilä ja Pence puhuivat muun muassa työn murroksesta ja kansainvälisestä kaupasta. Tapaaminen oli pääministerin mukaan lämminhenkinen. Sipilä on tavannut myös senaattoreja ja paikallista mediaa.Kuukauden sateet tulivat alas vain kahdessa tunnissa Sydneyssä. Samaan aikaan Queenslandin osavaltiossa kärsitään kuivuudesta ja maastopaloista.Reutersin mukaan päätös järeiden S-400-ilmantorjuntaohjusten lisäämisestä on tehty ennen Mustanmeren hyökkäystä.Harkimon omien sanojen mukaan kaikki Liike Nytin rahoitus on tullut hänen omista säästöistään. Harkimo kertoi IS:lle, että saanee perjantaiksi tarkemmat tiedot rahoista.Kiinnostus sähköautoihin on kasvanut verrattuna vastaavaan viime vuonna tehtyyn kyselyyn.Järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön Oulun hätäkeskuksessa, jonka päivystäjistä lähes puolet kokee, että he eivät osaa käyttää sitä riittävän hyvin.Yhdysvaltain puolustusministerin mukaan ”savuavaa asetta”, joka kytkisi Saudi-Arabian kruununprinssin toimittaja Jamal Khashoggin murhaan.Ansastajan kimppuun kävi harmaakarhu Yukonissa. Mies onnistui ampumaan karhun, mutta löysi pian todennäköisesti saman karhun surmaaman puolisonsa ja lapsensa.Mies järjesti vauvan sukupuolen julkistamiseksi juhlan, jonka pääohjelmanumeron seuraukset riistäytyivät käsistä.