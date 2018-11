Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Zimbabwen pienkoneonnettomuuden selvittely jatkuu, neljän suomalaisturistin pelätään kuolleen

Reisjärvellä hukkui 66-vuotias luistelemaan lähtenyt mies

Keski-ikäinen mies loukkaantui vakavasti rajussa ulosajossa Vantaalla, auto törmäsi puuhun

