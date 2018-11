Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Tekninen vika pysäytti Finnlinesin aluksen matkanteon Airistolla - kääntyy takaisin Naantaliin

Italia ei taivu EU:n tahtoon - varapääministeri ilmoitti, ettei budjetti muutu

ABC Newsin lähteet: Trump harkitsee antavansa kenkää myös kansliapäällikkö Kellylle

Viimeisin brexit-luonnos pääsee Britannian hallituksen hampaisiin

Ruotsin valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaan kumoon