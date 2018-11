Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Kaliforniaa piinaavien maastopalojen uhriluku kasvoi jälleen, Pohjois-Kaliforniassa vahvistettu 42 kuollutta

Kanadan pääministeri vahvistaa sauditoimittaja Khashoggin murhaa koskevan nauhan olemassaolon

Yhdysvaltalaistutkimus: Pohjois-Korealla on käytössä ainakin 13 salaista ohjustukikohtaa

34-vuotias suomalaismies sai Britanniassa kahdeksan vuoden vankeustuomion äärioikeistolaisesta radikalismista

HS: Finanssivalvonta haluaa suitsia yksityisten työeläkeyhtiöiden asiakashankintaa lailla