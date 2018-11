Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Päiviä riehuneet maastopalot jatkavat Kalifornian korventamista – kuolonuhreja jo 29

Kuusi palestiinalaista ja yksi Israelin sotilas kuoli yhteenotossa Gazassa

Naisen epäillään piilottaneen neuloja mansikoiden joukkoon Australiassa – jopa 10 vuoden vankeus uhkaa

Säiliöalukseen törmännyttä sota-alusta varoitettiin useasti ennen onnettomuutta: ”Tässä tulee sitten törmäys”

Flybe-yhtiön lentäjä kärsi lentopelosta ja sai potkut

Max Verstappenille poikkeuksellinen rangaistus F1-kisan jälkeisestä riehumisesta