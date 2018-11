Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Pohjois-Kalifornian maastopalossa on kuollut jo yhdeksän ihmistä

Saudi-Arabia on pyytänyt Yhdysvaltoja lopettamaan Jemeniä pommittavien lentokoneidensa tankkaamisen

Yhtä puukotettu helsinkiläisravintolassa – epäilty tekijä otettu kiinni, epäillään tapon yrityksestä

Välivaalien ääntenlaskennan epäselvyydet kuumentavat tunteita Yhdysvalloissa

Syyttäjä vaatii Rooman populistipormestarille vankeustuomiota

Matkustajakoneen hätälasku meni pitkäksi Guyanassa – kuusi loukkaantui