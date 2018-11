Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui kun nukuit

Kerrostalon asukkaita evakuoitiin Järvenpäässä, rappukäytävän paloa epäillään tahallaan sytytetyksi

Junasta kaatuneiden vetyperoksidikonttien vuodot saatiin tukittua Kouvolassa

Yhdysvallat kiristää turvapaikkakäytäntöjään siirtolaiskaravaanin lähestyessä

Kymmeniätuhansia ihmisiä paennut maastopalojen tieltä Pohjois-Kaliforniassa

Mies loukkaantui vakavasti ampumisessa Uppsalassa

Hradeckyn Leverkusen voitti ja varmisti jatkopaikan Eurooppa-liigassa