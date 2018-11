Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Uutiskanavat vetivät pois Trumpin rasistisena pidetyn vaalimainoksen

Trump sanoo katuvansa, ettei ole käyttänyt ajoittain pehmeämpää kieltä

Yhdysvalloissa ei ole toistaiseksi ilmennyt vaalijärjestelmän häirintää – viranomaiset kuitenkin varoittavat Venäjästä

HS: Poliisille halutaan helpompi pääsy arkaluontoisiin potilastietoihin

Ainakin 18 kuollut bussin ja rekan nokkakolarissa Perussa

Hai tappoi 33-vuotiaan miehen turistien suosimalla alueella Australiassa

AP: Kaksi kuolemaantuomittua löydettiin kuolleina San Quentinin vankilassa

USA ja Kiina yrittävät liennyttää kireitä välejään turvallisuustapaamisessa