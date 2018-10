Yön uutiset

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Lähde: Räjähdekirjetutkinta keskittyy Floridaan – agentit tekivät etsinnän postikeskuksessa

Kreikan edustalla voimakas maanjäristys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri omakotitalo roihusi Oulussa – mittavat omaisuusvahingot

Ajokeli on tänään huono Etelä-Suomessa

Hämeenlinnassa Turun valtatiellä kaatunut rekka vuoti polttoainetta maahan, putsaus voi haitata aamun liikennettä

Google on antanut potkut 48 työntekijälle häirintäsyytösten takia

Miljonääri joutuu oikeuden eteen murhasta USA:ssa