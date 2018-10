Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Saudi-Arabia: Jamal Khashoggi kuoli maan konsulaatissa Istanbulissa

Trump pitää Saudi-Arabian selitystä uskottavana

Yksi Puulalla kadonneista veneilijöistä löydettiin kuolleena – kaksi kylmettynyttä viety sairaalaan

Makedonian parlamentti hyväksyi esityksen maan nimen muuttamisesta

Satoja Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia pakkautuu Meksikon etelärajalle

Trumpin ex-kampanjapäällikkö Manafortilla ”vakava terveysongelma” – saapui oikeuden eteen pyörätuolissa

Susi jäi rekan alle Kajaanissa, poliisi lopetti pahasti loukkaantuneen eläimen