Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

STT:n kysely: Lähes 20 kansanedustajaa kertoo kokeneensa työpaikkakiusaamista eduskunnassa

CNN: Yhä useampi yhdysvaltalainen uskoo Trumpin uudelleenvalintaan

Tviitti, joka muutti paljon: Vuosi me too -keskustelun käynnistymisestä