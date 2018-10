Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

CNN: Asiantuntijat epäilevät väitteitä sauditoimittajan kuoleman nauhoittamisesta älykellolla

WP: Trump harkitsee uusia toimia, joilla siirtolaislapset voisi erottaa vanhemmistaan

Savon Sanomat: Huumeita levitetään nyt "kauppa-autojen" avulla

Sebastian Aho ratkaisi jatkoaikamaalilla Carolinalle voiton Minnesotasta