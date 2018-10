Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Raumalla typpihapporekasta vapautunutta vaarallista kaasua ei enää ilmassa

Matkustaja kävi käsiksi taksikuskiin - taksi törmäsi toiseen autoon ja puuhun Helsingissä

WP: Yhdysvallat harkitsee uusia toimia, joiden seurauksena siirtolaislapset voisivat päätyä eroon vanhemmistaan

Suomi kaatoi Kansojen liigassa Viron - voittomaalin teki taas Pukki