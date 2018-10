Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Kymmenien poikien hyväksikäytöstä epäilty jälleen käräjille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tytöt katsovat oikeuksiensa toteutuvan Suomessa hyvin, tutkimus kertoo

Kolme ihmistä kuollut maanjäristyksessä Jaavalla

Hurrikaani Michael murjoo Floridaa, ensimmäinen kuolemantapaus vahvistettu

Turkin viranomaiset vuotivat julkisuuteen Saudi-Arabian ”kuolemanpartion” nimet

Aasian pörssit laskussa Wall Streetillä nähdyn kurssipudotuksen jälkeen

Aston Villa pestasi Chelsea-legenda John Terryn apuvalmentajakseen