Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Ankara ilmastoraportti julki

Brasilian presidentinvaaleissa oikeistopopulisti Bolsonaro kerännyt 46,5 prosenttia äänistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dodik sanoo tulleensa valituksi Bosnia-Hertsegovinan presidenttineuvoston serbijäseneksi

Syyrian presidentin mukaan Venäjän ja Turkin Idlib-sopimus on vain väliaikainen

Häälimusiinin kolarista lisätietoa, USA:n tuhoisin liikenneturma lähes 10 vuoteen

Kadonneen Interpol-pomon vaimo sai kylmäävän viestin puhelimeensa

Kaksi juoksijaa kuoli Cardiffin puolimaratonilla