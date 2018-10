Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Etelä-Carolinassa ammuttiin seitsemää poliisia, yksi kuoli

Yksi pidätetty Pentagonin myrkkylähetysten tutkinnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen aurinkokunnan ulkopuolinen kuu on saatettu löytää