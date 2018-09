Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Indonesian maanjäristyksessä ja tsunamissa kuolleiden määrä noussut ainakin 420:een

Sisävesilaiva M/S Tampere ajautui pois reitiltään ja jäi keulastaan kiinni Pyhäjärvellä

Turun rautatieasemalla hengenvaarallinen puukotus - poliisi pyytää havaintoja tekijöistä

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk suostui miljoonasakkoihin - jättää myös yhtiön hallituksen puheenjohtajuuden

Heleniukselle tyrmäysvoitto Teperistä Stuttgartin illassa